Quels sont les différents types de centrales solaires ?

Il existe différents types de centrales solaires. Généralement on distingue les centrales solaires photovoltaïques, thermodynamiques, thermiques, etc. Elles servent notamment à fournir de l’électricité pour satisfaire les besoins en consommation des ménages raccordés à un réseau de distribution électrique.

Les centrales les plus communes sont installées au niveau macro, c’est-à-dire dans les maisons pour alimenter directement les logements. Les habitants l’utilisent pour alimenter les appareils électroménagers, les systèmes de chauffage, la production d’eau chaude, etc.

La centrale solaire photovoltaïque

La centrale solaire photovoltaïque est le modèle de centrale le plus connu et le plus utilisé par les ménages et les petites et moyennes entreprises. Cet engouement pour la centrale photovoltaïque est dû à la simplicité de son mode de fonctionnement. En effet, pour qu’elle soit opérationnelle, la centrale a besoin d’un ensemble de panneaux qui récupèrent les rayons du soleil et les transforment par la suite en énergie électrique.

L’énergie est enfin transférée vers des batteries pour être utilisée. Les panneaux installés peuvent être :

monocristallins ou ;

polycristallins.

Les panneaux monocristallins sont composés de cristaux de silicium purs qui captent les rayons du soleil même dans les zones peu ensoleillées. Les panneaux polycristallins, en revanche, sont composés de chutes de morceaux de silicium.

Généralement, contrairement aux batteries qui sont entreposées à l’intérieur de la maison, dans la grange ou dans une pièce spécialement aménagée, les panneaux sont soit posés au sol, posés ou incorporés dans la toiture. Cette dernière option est souvent choisie pour alimenter les bâtiments industriels, commerciaux ou conçus pour les grands élevages.

Dans l’un ou dans l’autre cas, vous aurez besoin d’un Installateur photovoltaïque Id Solar Energy. Il saura vous conseiller selon vos besoins et vos installations, le type de panneaux photovoltaïques à choisir.

La centrale solaire à miroirs linéaires

Il existe, à ce jour, deux types de centrales solaires thermodynamiques à miroirs linéaires. Le moins connu est celui de Fresnel. Pourtant, de l’usine à l’installation, il fait partie des centrales les moins coûteuses. L’autre type de centrale à miroirs est connu sous le nom de centrale à miroir cylindro-parabolique. En dehors du liquide caloporteur qui leur est commun, elle se distingue par ses miroirs incurvés alignés.

La centrale à tour

La centrale à tour est un type de centrale solaire qui est très bien adaptée au chauffage des logements. En effet, les risques de perte de rendement avec ce type de centrale sont moindres ou quasiment nuls.

Elle doit cette efficacité à sa composition et à son système d’installation. En effet, elle est composée d’une haute tour (facilitant la circulation du liquide ou fluide caloporteur) et d’un champ de miroirs héliostats qui aide à chauffer le liquide.

La centrale solaire thermique et la centrale thermodynamique

La centrale solaire thermique est la meilleure solution pour produire, à partir de la chaleur du soleil, une chaleur à basse température. Pour votre installation, vous aurez le choix entre un système d’eau chaude solaire collective et un système de chauffe-eau solaire individuel. Toutefois, lorsque vos besoins en chauffage sont plus grands, il vous faudra installer un système complémentaire pour suppléer votre centrale solaire thermique.

Vous pouvez notamment ajouter à votre système solaire thermique, une centrale thermodynamique composée de miroirs, d’un liquide caloporteur et d’une turbine à vapeur. Le liquide qui peut être de l’huile ou du sel est généralement chauffée à près de 400 degrés.

Ce type de centrale est indiqué dans les zones qui bénéficient d’un ensoleillement généreux. Cela fait qu’en période de faible ensoleillement, la quantité d’énergie produite peut rester constante. L’énergie produite à partir de ce type d’installation est soit thermique ou électrique.