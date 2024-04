Les énergies renouvelables, de quoi parle t-on ?

Partout dans le monde, avec cette industrialisation aveugle et l’inconscience de notre société de consommation, l’énergie est utilisée à un rythme alarmant : les carburants fossiles sont de plus en plus rares et de plus en plus chers, leur effet sur notre environnement est malheureusement connu de tous. Devant l’épuisement annoncé de ces ressources, d’autres méthodes d’utilisation des ressources naturelles sont explorées. Voici un tour d’horizon des principales techniques et sources des énergies renouvelables.

Les énergies renouvelables sont fournies par des ressources que la nature peut régénérer comme le vent, l’eau ou le soleil. Elles sont appelées « énergies propres » ou « énergies vertes » car elles ne polluent pas l’environnement. Leur plus grand avantage est que leurs sources sont illimitées, contrairement aux énergies conventionnelles qui sont limitées à une certaine quantité cachée sous la surface de la terre.

Les énergies renouvelables sont considérées comme la solution écologique au problème mondial de l’énergie, en tant qu’alternative propre aux sources d’énergie fossiles, n’ayant pas d’effet nocif connu sur notre environnement.

Les techniques de génération de l’électricité à partir de ces sources sont très variées. Pour le soleil, ce sont des cellules photovoltaïques qui génèrent l’électricité au contact de ses rayons. Il y a aussi des techniques où les rayons sont utilisés pour chauffer un fluide, qui par la suite fera tourner des turbines et générera de l’électricité. L’eau peut aussi fournir de l’électricité par plusieurs techniques, la plus répandue reste l’utilisation des barrages. Il y a aussi des systèmes qui convertissent en électricité l’énergie cinétique des vagues et celle des marées, et même ceux qui utilisent la différence de température entre l’eau de la surface et celle de la profondeur des océans. Les systèmes géothermiques se servent de la chaleur du fond de la terre pour générer l’électricité, sans aucun effet sur l’environnement. La biomasse et les biocarburants sont des carburants dérivés de plantes et autres matières organiques, mais restent cependant largement dépendants des types d’agricultures qui en fournissent les matières premières. Ces derniers sont toutefois sujets à polémique, à cause, notamment de la déforestation et les dégâts écologiques qu’ont pu causer certains agriculteurs aveuglés par la folie de l’or vert.

De nos jours, les énergies renouvelables ne représentent qu’une infime portion de la production mondiale de l’énergie, et sa plus grande partie est en fait de la biomasse, telle que la combustion de bois (qui n’est pas, soit dit en passant, la propre des énergies vertes). Les énergies renouvelables ne dépassent actuellement pas les 1% de la production mondiale de l’énergie, mais elles sont appelées à se développer très rapidement, surtout avec la prise de conscience grandissante du réchauffement climatique et les prix des hydrocarbures qui ne cessent de grimper.